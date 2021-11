Orange, opérateur et fournisseur de services télécoms, et Oracle, éditeur spécialisé dans les solutions d’entreprise et le cloud, annoncent le lancement d’un projet commun dont la finalité revendiquée est l’amélioration des infrastructures numérique en Afrique de l’Ouest.

Dans le cadre de cet accord, les 2 sociétés évalueront différents plans pour la construction de plusieurs régions Oracle Cloud utilisant les infrastructures d’Orange au Sénégal et en Côte d’Ivoire. Ce projet répond à un objectif commun : proposer à leurs clients un hébergement local de toutes leurs données et leur fournir des services cloud qui répondent à leurs exigences en termes de latence et de performances.

Les deux sociétés ont également annoncé leur intention de proposer conjointement des services cloud destinés aux entreprises et aux organismes publics, à terme dans toute l’Afrique de l’Ouest. Pour mener à bien cette initiative, Orange prévoit d’utiliser la solution Oracle Cloud Infrastructure (OCI) afin de compléter son portefeuille de services cloud gérés destinés aux entreprises.

Enfin, il existe également un projet de migration d’une partie des applications internes d’Orange sur Oracle Cloud, afin que la digitalisation soit synonyme d’une efficacité toujours plus grande, notamment dans les processus administratifs.

Alioune Ndiaye, PDG d’Orange Afrique, se veut optimiste : « Nous croyons fermement que la technologie numérique peut être un catalyseur de la transformation économique du continent africain, notamment en contribuant à la durabilité de l’emploi et au développement socio-économique ».