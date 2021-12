Oro, éditeur de solutions e-commerce est reconnu par Forrester dans le rapport Now Tech CRM du 4eme trimestre 2021 comme un des meilleurs fournisseurs de CRM. Le rapport place OroCRM, la solution de gestion de la relation client de Oro, aux côtés des solutions des géants du secteur tels que Microsoft, Oracle et Salesforce. OroCRM est une solution qui rend les entreprises plus efficaces dans la gestion de la relation client.

Le rapport Forrester’s Now Tech classe Oro comme un des 10 plus grands acteurs dans sa catégorie. OroCRM est une solution polyvalente que les analystes de Forrester jugent capable de prendre en charge « l’ensemble du parcours client : de la prospection à l’accueil, en passant par la gestion des comptes, le service et la fidélisation, grâce à un ensemble unifié d’applications qui donnent au front office une vision unique du client.”

Ces technologies permettent aux équipes du front-office – spécialistes du marketing, commerciaux, employés du service client et techniciens – d’établir et d’entretenir des relations avec les clients qui favorisent la satisfaction, l’engagement continu, la fidélisation des clients et la défense de leurs intérêts, autant d’éléments qui ont un impact direct sur les revenus de l’entreprise », poursuit le rapport. « Le CRM intègre profondément l’IA et l’automatisation pour rendre les employés du front office plus productifs, les aider à se concentrer sur les tâches à haute valeur ajoutée, personnaliser la relation client et leur permettre de collaborer en interne et en externe pour accompagner au mieux les clients tout au long de leur parcours. »

Les analystes de Forrester soulignent également que OroCRM sert efficacement des clients dans de nombreux secteurs d’activité, y compris des acteurs de premier plan dans les secteurs du commerce et des services B2B, et que Oro a établi une présence mondiale notamment dans la région Amérique du Nord et Amérique latine, dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique du Nord et dans la région Asie Pacifique.

« OroCRM est une composante importante de l’offre de solutions e-commerce B2B de Oro, et sert notre mission plus large de construire un écosystème où les entreprises B2B peuvent prospérer et évoluer sans limites », déclare Yoav Kutner, CEO de Oro. » Depuis les premiers jours de Oro, nous n’avons cessé de mettre l’accent sur l’importance des relations pour les marques B2B. Nous sommes très fiers de voir les principaux analystes du secteur classer notre solution parmi les meilleurs produits CRM spécialisés du marché. »