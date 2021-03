Victime d’un terrible incendie sur son site de Strasbourg le 10 mars, OVHcloud a du annuler le redémarrage du site SBG1 prévu vendredi dernier. En effet, un nouvel incendie – ayant essentiellement dégagé de la fumée et rapidement maîtrisé – s’est déclaré dans un local à batteries alors que l’hébergeur redémarrait les serveurs.

Du coup, OVHcloud laisse tomber pour l’instant toute velléité de remettre en route le datacenter SBG1. Les serveurs vont être déplacés vers les datacenters de Gravelines, Roubaix et SBG4 pour être le plus rapidement possible remis en service.

SBG3 et SBG4 sont de nouveau opérationnels même si certains services ne seront redémarrés que durant la semaine sur SBG3, et que quelques serveurs nécessitant d’être vérifiés sur SBG4 ne seront redémarrés que le 24 mars.

L’hébergeur a annoncé que les clients ayant subi une coupure de service bénéficieraient en dédommagement de 3 mois gratuits alors que ceux ayant subi une perte de données (principalement les clients SBG2) recevraient 6 mois gratuits.