Petit Drive est un service lancé durant le confinement par l’initiateur de Restaurant Drive et poursuit les mêmes objectifs : permettre aux petits commerçants d’offrir les mêmes services que les grandes enseignes et répondre aux nouvelles attentes des consommateurs.

L’offre se décline en 3 formules dont les coûts vont de la gratuité jusqu’à 99 euros par mois. Selon l’option choisie, les commerçants pourront afficher de 10 à un nombre illimité de produits. Dans tous les cas, le paiement en ligne est assuré ainsi que la personnalisation du site aux couleurs du vendeur.

L’option la plus complète, Drive Réussite, propose également un nom de domaine propre, un référencement local, une intégration Pixel Facebook. A cela s’ajoute la relance des paniers abandonnés et une fonction de chat en live avec les clients et de l’emailing.

Les formules sont sans engagement et le commerçant peut choisir de mettre en place du drive, du click & collect ou les deux. La mise en place se veut très rapide et les premières ventes peuvent avoir lieu en seulement quelques minutes. Évidemment, la plateforme de sites marchands est en responsive design pour une utilisation sur ordinateurs comme sur mobiles.

Loïc Viandier, créateur du service, explique que « l’univers des commerces de proximité est un milieu peu digitalisé où tout est à faire. Je serais très fier de voir de nombreux commerçants développer leur activité sur cette plateforme ! »

Pour en savoir plus : PetitDrive