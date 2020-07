Porsche Informatik France, filiale du groupe Volkswagen et concepteur de CROSS, une suite logicielle pour le commerce de détail et le SAV des véhicules des marques du Groupe, annonce la compatibilité de son DMS Cross avec la solution de gestion Sage 100c.

À travers cette annonce stratégique, l’éditeur Porsche Informatik France démontre sa capacité à s’intégrer et compléter les principales solutions du marché et à permettre à ses clients d’accéder à de puissants outils combinant approche métier et fonctionnalités de gestion avancées (comptabilité, analytique, extraits de comptes, moyens de paiement, gestion des immobilisations, etc.).

Les concessions automobiles peuvent ainsi accéder à une solution globale pour piloter leurs opérations de gestion quotidienne et mener à bien leur transformation digitale en s’appuyant sur des outils éprouvés et respectant toutes les normes en vigueur (métier, réglementaires, etc.).

Concrètement depuis leur solution de gestion Sage 100c, les utilisateurs pourront désormais exploiter les données du DMS CROSS et réaliser leurs actions de manière centralisée. Toutes ces opérations sont effectuées de manière transparente depuis Sage 100c et sans aucune manipulation complexe pour les utilisateurs.

Cyril Trouiller, Directeur général de Porsche Informatik France « Nous sommes fiers d’annoncer cet interfaçage entre CROSS et la fameuse solution Sage 100c qui est massivement utilisée dans le monde de l’automobile. À travers cet interfaçage, nous allons permettre à nos clients de mener à bien leurs différentes opérations de gestion et donc d’améliorer leur performance et leur qualité de service. Au final, ils pourront accroitre leur avantage concurrentiel, mieux gérer leur concession et leur relation client. »