Quarkslab, spécialiste de la sécurité offensive et défensive dans la protection des applications, annonce la signature d’un partenariat avec Sopra Steria pour fournir un service souverain et unique d’analyse d’emails et de fichiers.

Ce nouveau service d’analyse de malwares et de la menace a pour vocation d’aider les organisations publiques et privées de toute taille à mieux se protéger en analysant les fichiers à grande échelle et de manière automatisée. L’objectif est d’augmenter les taux de détection et de réduire la charge sur leurs équipes et leur temps de réponse à incident.

L’utilisation des plateformes dites « cloisonnées » permet en outre d’être invisible aux yeux des attaquants, et ainsi de pouvoir répondre à un incident en toute discrétion et de restaurer la confiance.

Le service sera disponible via la plateforme cloud native Quarks Flow qui constitue un maillon essentiel du service de Sopra Steria. Quarks Flow est l’un des deux produits phares de Quarkslab (l’autre étant Quarks AppShield). Dans l’esprit. c’est un service similaire à « Virus Total » mais offrant un cadre beaucoup plus confidentiel et sécurisé que le célèbre service public (désormais dans le giron de Google). Autrement, le service passe les fichiers au crible d’une multitude de moteurs antivirus (plus de 30) réputés du marché ainsi que d’outils Quarkslab. La solution peut-être déployée sur site ou sur un cloud de confiance (cloud privé, cloud de MSSP, etc).

Fred Raynal, CEO de Quarkslab, explique : « Grâce à Quarks Flow, nous apportons une solution automatisée, scalable et entièrement souveraine qui s’appuie sur l’expertise de notre centre de R&D éprouvé depuis plus de 10 ans au service de groupes aux enjeux critiques ».