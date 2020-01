La visioconférence au-delà du cadre de l’entreprise

Au-delà de l’espace de travail traditionnel en entreprise, différents secteurs vont commencer à utiliser la visioconférence au cours de l’année 2020 comme la télémédecine, l’architecture et les services publics. À l’ère du numérique, la télémédecine est une évolution naturelle dans le domaine de la santé et la visioconférence de niveau entreprise dans le cloud joue un rôle essentiel à sa démocratisation en réduisant ses coûts et en favorisant son accessibilité. Dans le secteur de l’architecture, la richesse et la qualité de la vidéo facilite dorénavant la collaboration et l’échange de plans entre les professionnels et leurs clients. Dans les services publics, les fonctionnalités de visioconférence vont nous faire avancer d’un pas (ou au moins de quelques centimètres) vers la possibilité d’effectuer des démarches de manière plus confortable sans avoir à se déplacer ou à subir les files d’attente.

La dispersion des collaborateurs et dépendance accrue à la vidéo

La pénurie de talents est un vrai sujet dans le monde du travail. Les entreprises n’ont pas le choix : elles sont contraintes de recruter des collaborateurs qui ne travailleront pas au siège ni même dans un bureau local. En ouvrant des postes distants, voire en recrutant des équipes dispersées, elles accèdent à un vivier de talents bien plus riche. Les avantages du travail à distance sont également financiers et ont pris tout leur sens en France pendant la période étendue de conflit social : depuis le début des grèves des transports, le télétravail a été utilisé par 58 % des entreprises françaises avec une moyenne de 1,5 journées par semaine selon le MEDEF.

Avec la généralisation des équipes dispersées, la vidéo va jouer un rôle encore plus important pour leur permettre de rester connectées. En raison de ces nouveaux schémas d’embauche et du désir permanent d’obtenir des niveaux d’interaction personnelle qu’un appel téléphonique ne peut pas satisfaire, la vidéo va devenir partie intégrante de la stratégie de communication de chaque entreprise au cours de cette nouvelle année.

Retour en grâce des équipements de visioconférence

Les équipements de visioconférence sont de nouveau dans l’air du temps. Non, vraiment ?

Alors que la salle de conférence traditionnelle poursuit sa transformation radicale (le boom des petites salles de réunion suffit à s’en convaincre), nous allons assister au grand retour des équipements de visioconférence autonomes. Le duo matériel-logiciel sera de plus en plus prisé dans l’univers de la visioconférence en 2020 et les investissements prévus par les fournisseurs en seront la preuve. La distinction entre les deux approches pour salles de réunion (équipement dédié ou solution de type PC étendu à la salle) sera moins prononcée. Le modèle avec équipement va de nouveau marquer des points grâce à son utilisation simplifiée ainsi qu’à ses coûts réduits d’installation et de gestion.

Avènement définitif du WebRTC

API de communication en temps réel pour le Web, le WebRTC permet aux collaborateurs d’établir des connexions audio ou vidéo sans devoir télécharger aucun logiciel ni aucun plug-in. Pourtant, en 2019, l’expérience d’utilisation des applications WebRTC n’a pas été aussi fluide qu’escompté sur certains navigateurs.

Bonne nouvelle : Microsoft Edge ayant été totalement remanié pour s’exécuter sur Chromium en 2020, les mises en œuvre WebRTC se dérouleront de façon bien plus transparente et homogène. De plus en plus d’applications WebRTC commenceront à s’exécuter en mode natif dans des navigateurs tels que Chrome, Firefox, Safari ou Edge. Le résultat : des gains de temps et de ressources pour les directeurs techniques et les DSI chargés de gérer les processus de développement et de déploiement.

La 5G, passerelle vers la flexibilité et la mobilité

2020 sera l’année de la généralisation de la 5G, ce réseau cellulaire de 5e génération permettant des connexions ultrarapides qui vont révolutionner l’univers du mobile. Les collaborateurs vont gagner en autonomie sur leur appareil mobile et nous allons assister à une fusion de l’expérience de travailleur mobile avec celle de consommateur mobile.

Impulsée par les générations X et Y, la demande de flexibilité de l’espace de travail avec possibilité d’utiliser son propre appareil (BYOD) est en pleine explosion. La 5G jouera donc un rôle déterminant en permettant aux collaborateurs de s’affranchir de leur ordinateur ou autre appareil portable encombrant en faveur de leur smartphone pour travailler en mode nomade. La possibilité de communiquer et de collaborer entre différentes zones géographiques et fuseaux horaires sans rester vissé à son bureau ou à son ordinateur portable se traduira inévitablement dans l’espace de travail par une plus grande mobilité.

Par Bobby Beckmann, Directeur technique de Lifesize