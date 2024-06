Numeryx, un acteur européen de la transformation digitale des entreprises et de la cybersécurité, confirme son orientation RSE en rejoignant les entreprises adhérentes au Pacte mondial des Nations Unies.

Ce mouvement réunit plus de 24 000 structures à travers le monde qui s’engagent à promouvoir les dix principes du Pacte mondial des Nations Unies et à mettre en œuvre les 17 objectifs de développement durable. En France, ce sont plus de 2 000 membres qui sont ainsi rassemblés au sein du réseau local Pacte mondial – Réseau France, relai officiel du Pacte mondial des Nations Unies. https://pactemondial.org/

À travers ce signal, Numeryx, déjà certifié Ecovadis, démontre sa volonté d’accélérer sur le sujet de la RSE et de s’investir pour conjuguer croissance et actions durables à impact. Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan stratégique, Numeryx ambitionne en effet de se positionner parmi les acteurs les plus vertueux de son marché. Dans ce contexte, le groupe prévoit d’investir de nouvelles ressources sur les prochains mois afin de compléter son dispositif et de démonter qu’il est en mesure de déployer une gouvernance RSE de grande ampleur au service de ses collaborateurs, clients et partenaires.

Laurent Thomas DGA Numeryx France.Numeryx « La Responsabilité Sociale des Entreprises n’est pas un concept, mais un axe stratégique que les entreprises doivent s’approprier. Numeryx en a fait un point essentiel de son positionnement. Être expert de son métier ne suffit plus, il faut également être vertueux et engagé. Rejoindre les entreprises adhérentes au Pacte mondial des Nations Unies est une fierté pour nos équipes. »