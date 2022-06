SCC France, leader auprès de partenaires technologiques majeurs, inaugure le nouvel aménagement de son site de Lieusaint où ont été réalisés des travaux très importants pour moderniser ses différents espaces d’intégration et de logistique.

Le site de Lieusaint abrite 10 000 mètres carrés dédiés à la logistique et 2 000 mètres carrés pour la partie intégration. Globalement, la majorité des investissements réalisés ont permis de repenser l’environnement technologique pour répondre aux nouveaux usages, accompagner la forte croissance de l’activité et assurer le paramétrage des équipements livrés aux clients du groupe dans le cadre de contrats de location et d’infogérance (stations de travail, PC portables, bornes, serveurs, switchs, etc.). Dans ce contexte, le nouveau centre d’intégrationa la capacité de traiter de l’activité supplémentaire grâce aux nouvelles positions informatiques créées.

Au-delà de ces éléments, l’environnement de travail des collaborateurs a été entièrement réhabilité pour offrir toujours plus de confort et permettre aux équipes d’évoluer dans un cadre de nouvelle génération. Enfin, les réaménagements du bâtiment de Lieusaint s’inscrivent dans le prolongement du volet RSE initié par le groupe et qui vise à mettre en place une série d’actions vertueuses au niveau social et environnemental. Dans ce contexte, cinq ruches ont été implantées sur le site et des partenariats ont été initiés sur les volets emballages écoresponsables et transport.

Dimitri WLODARCZYK, Directeur logistique chez SCC France « La nouvelle configuration de notre centre d’intégration et de logistique est un élément clé qui va nous permettre d’accompagner efficacement nos clients dans leur projet de transformation digitale en renforçant notamment nos capacités de production. Le site de Lieusaint de Seine-et-Marne bénéficie désormais de nouvelles infrastructures qui vont lui permettre de maintenir sa place de vitrine technologique de référence sur le marché. »