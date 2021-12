Sensefuel, concepteur d’une solution de search dédiée aux acteurs du retail et du commerce électronique, annonce pour la seconde année consécutive une croissance fulgurante de 100 % qui se traduit notamment par la signature de vingt nouveaux contrats d’envergure auprès des grands acteurs du retail. Parmi les projets menés en 2021 se distingue par exemple une collaboration avec le groupe Carrefour.

Une évolution structurelle en France et à l’international

2021 a été une année d’accélération pour Sensefuel au niveau de la structuration de ses équipes commerciales, marketing, relation client et R&D. Ce renforcement a permis de mener à bien les nouveaux projets, d’intégrer des savoir-faire, de réaliser de nouveaux développements et d’avoir une plus grande proximité avec les clients. Un autre aspect important est également l’ouverture d’un bureau à Anvers avec pour objectif de développer l’activité de l’éditeur en Europe du Nord.

Stéphane Vendramini, CEO de Sensefuel « Cette année nous a permis de connaître à nouveau une très forte croissance. Cela s’explique notamment par la prise de conscience de l’ensemble des acteurs du retail qu’ils ne peuvent désormais plus se passer d’un canal e-commerce efficace pour répondre aux nouveaux usages des consommateurs. Nous occupons une place centrale dans leurs projets et leur permettons d’accroître significativement leurs taux de transformation »

Une reconnaissance de l’écosystème

Enfin, en 2021, Sensefuel a connu un succès grandissant au sein de son écosystème et initié des relations de partenariat qui devraient lui permettre d’accéder à de nouvelles opportunités et de compléter les offres de ses partenaires en intégrant le volet Search.

Stéphane Vendramini, CEO de Sensefuel « L’expérience client est aujourd’hui centrale dans le processus de vente en ligne et passe nécessairement par un accès rapide et pertinent aux produits attendus par les consommateurs. Individualisation, apprentissage, hyper personnalisation, Voice Commerce, Merchandising sont autant de sujets auxquels nous apportons une réponse pertinente. Tous ces éléments nous permettent de proposer une application de search unifiée et dédiée aux retailers et professionnels du e-commerce. »