Snowflake souhaite encourager les jeunes pousses et annonce un concours dans lequel l’entreprise lauréate recevra 250 000 dollars d’investissement et un accès privilégié à un réseau d’investisseurs et d’experts de la donnée.

Ce concours est toutefois réservé aux jeunes pousses qui s’appuient sur la plateforme data cloud de l’éditeur pour imaginer de nouvelles solutions. Elles ont jusqu’au 30 mars 2021 pour soumettre leur application.

Les startups qui participeront au défi seront évaluées sur la base d’un ensemble de critères, incluant notamment le potentiel commercial, le niveau d’innovation et l’utilisation des capacités uniques de Snowflake pour leur produit.

Les trois derniers concurrents en lice seront invités à défendre leurs projets face à un jury (en personne ou virtuellement) lors du Snowflake Summit qui se tiendra à l’été 2021. Des dirigeants de l’éditeur et des spécialistes en capital-risque jugeront les projets et désigneront le gagnant.

Pour s’inscrire : Snowflake Startup Challenge