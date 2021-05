SOS Accessoire, promoteur de la réparation et spécialiste de la vente de composants électroménagers, a convaincu 4 investisseurs – Starquest, Quadia, ETF Partners et Seed For Good – de lui apporter les moyens de poursuivre sa croissance et d’accélérer son développement à l’international.

Une levée de fonds qui confirme le succès croissant du marché de la seconde main et de la réparation pour prolonger la durée de vie des appareils, des bonnes pratiques qui s’inscrivent dans des approches durables et éco-responsables auxquelles les particuliers comme les entreprises sont de plus en plus sensibles.

Créée en 2008, l’entreprise croit annuellement de 50% et dispose d’un stock de 180 000 pièces détachées qui devrait être porté à plus de 400 000 d’ici la fin de l’année.

SOS Accessoire emploie 50 salariés et prévoit d’en recruter 30 de plus cette année.

Son site internet propose plus de 1 000 diagnostics, tutos et vidéos d’aide aux particuliers bricoleurs.

Olivier de Montlivaut, Président fondateur de l’entreprise, déclare : « Bénéfique autant pour l’écologie que pour le portefeuille des consommateurs, la pratique vertueuse de l’auto-réparation se développe fortement, particulièrement depuis le confinement ».