Le spécialiste de l’accès et de la prise de contrôle à distance annonce le lancement de Splashtop for Remote Labs, des outils qui permettent aux étudiants, aux enseignants et aux membres du personnel d’utiliser n’importe quel ordinateur, y compris des tablettes et Chromebooks, pour se connecter aux matériels et logiciels du campus.

Ainsi, les étudiants peuvent, à distance et depuis leur propre machine, utiliser les programmes nécessaires à leurs apprentissages, même s’ils requièrent des ressources machines importantes ou s’ils nécessitent une clef de licence. La plateforme est compatible Windows et Mac.

Les administrateurs et les enseignants disposent de fonctions d’administration telles que la programmation de l’utilisation d’ordinateurs scolaires par des individus ou des groupes d’étudiants, la possibilité d’augmenter l’accès aux ressources informatiques académiques et maximiser leur utilisation, la création et la gestion de groupes d’utilisateurs et de postes évitant ainsi de devoir d’attribuer des autorisations d’accès à chaque individu.

Enfin, Splashtop for Remote Labs intègre un SSO (Single Sign On) pour authentifier les comptes et renforcer la sécurité des accès qui sont évidemment ouverts en 24/7.

Rappelons au passage que Splashtop propose également des solutions d’accès à distance pour télétravailleurs (Splashtop Business Access), pour la télé-assistance sur demande (SOS – Splashtop On-Demand Support) et pour les supports utilisateurs (Splashtop Remote Support).