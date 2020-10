T-Systems annonce sa solution Multi Cloud Connectivity Platform, un ensemble de services réseaux unifiés dans un environnement « Cloud by Design » qui garantit la sécurité et la conformité de bout en bout.

La plateforme MCCP orchestre la connexion entre les centres de données de Deutsche Telekom et d’autres fournisseurs de Cloud tels que AWS, Azure ou Google. Les connexions directes et les réseaux privés virtuels sont disponibles sur un portail accessible en libre-service. Les clients peuvent ainsi relier leurs propres datacenters au Cloud privé de T-Systems et à divers Clouds publics, puis ajuster la bande passante à la hausse ou à la baisse de façon interactive et souple. La facturation est basée sur la consommation réelle dans le but d’apporter un maximum de flexibilité à ses utilisateurs.

La solution s’articule autour de 4 piliers qui existaient déjà mais sont ici regroupés :

– Customer Connect qui connecte les données vers les data center de T-Systems,

– Region Connect qui orchestre la connectivité entre ces différents centres,

– Private Cloud Connect qui permet le versement des données des entreprises clientes depuis leur data center internalisé vers celui de T-Systems ou dans la Future Cloud Infrastructure de l’éditeur.

– Enfin, Public Cloud Connect qui permet de relier les entreprises clientes aux clouds publics.

Pour Christophe Boitiaux, Directeur Marketing de T-Systems France, « La vitesse est la nouvelle monnaie d’échange des entreprises. Sur un marché si concurrentiel, elles doivent être capables de réagir rapidement à l’évolution des besoins des utilisateurs, de réduire leur time to market et de s’adapter aux nouvelles exigences réglementaires au rythme de l’innovation technologique« .

T-Systems propose au téléchargement un livre blanc qui reprend ces problématiques et les solutions proposées : Multi Cloud Connectivity – le lien qui manquait.