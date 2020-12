En plus de ses fonctionnalités de collaboration, Microsoft Teams peut également évoluer en système de téléphonie complet hébergé sur le cloud. A la clef pour les entreprises : la suppression pure et simple du PBX.

Le travail à distance est en augmentation depuis un certain temps, mais la pandémie COVID-19 a accéléré cette tendance. Une enquête récente menée par 451 Research a révélé que 67 % des organisations s’attendent à ce que les politiques de télétravail perdurent. De nombreuses grandes entreprises internationales envisagent de fermer certains de leurs bureaux et de passer à un modèle de travail à distance permanent. La communication a toujours été au cœur de la réussite des organisations, et dans cette nouvelle normalité, il n’a jamais été aussi important de disposer de la bonne technologie pour soutenir une collaboration efficace.

La croissance de Microsoft Teams en tant que solution de téléphonie Cloud

Au cours des derniers mois, le nombre d’utilisateurs de Microsoft Team a très fortement progressé pour atteindre 75 millions d’utilisateurs, soit une augmentation de 70%. À l’heure actuelle, la plateforme est principalement utilisée pour la collaboration interne, peu d’entreprises utilisant Teams pour la communication externe. Cependant, cela devrait changer au cours des deux prochaines années.

Le système téléphonique de Microsoft transforme Teams en une solution de téléphonie d’entreprise complète, permettant de passer des appels internes et externes depuis n’importe quel terminal, partout dans le monde.

Alors que les grandes entreprises maintiennent généralement pour tous un ensemble cohérent de solutions informatique, la téléphonie est souvent l’exception. Il est courant de trouver une gamme disparate d’équipements PBX dans les bureaux, et un opérateur différent dans chaque pays. En optant pour de la téléphonie Cloud, les entreprises peuvent normaliser leur approche dans tous les bureaux, ce qui permet de réduire la complexité et les coûts, et d’améliorer le contrôle, la flexibilité et la conformité. Cette approche comporte de nombreux avantages. S’appuyer sur Teams pour la téléphonie permet de construire une expérience plus simple pour les utilisateurs. La gestion des utilisateurs gagne elle aussi en simplicité, les numéros pouvant être ajoutés ou supprimés de manière centralisée. Les appels, quant à eux, peuvent être passés depuis n’importe quel terminal, ce qui facilite les communications au bureau ou à distance. Côté infrastructure, les PBX ne sont plus nécessaires, ce qui réduit d’autant la facture.

Le routage direct plus simple avec un fournisseur de services gérés

Le déploiement de la téléphonie dans le cloud dans les grandes entreprises peut être un processus complexe, car la téléphonie est essentielle pour l’entreprise et les organisations doivent migrer à partir d’un mélange disparate de solutions existantes. Le recours à un fournisseur de services gérés comme Loopup, disposant d’une grande expertise dans les solutions vocales de Microsoft et d’une portée mondiale pour soutenir une organisation multinationale, signifie généralement que la transition peut se faire plus rapidement, avec moins de risques et avec un besoin moindre en ressources de l’équipe informatique.

Pour en savoir plus, lisez le livre blanc de LoopUp « Ajouter la téléphonie dans le Cloud à Microsoft Teams » qui présente les bases et les avantages.