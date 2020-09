Le spécialiste de la prise de contrôle à distance TeamViewer annonce la disponibilité d’un kit de développement logiciel (SDK) pour applications mobiles conforme à la fois au RGPD et aux attentes de confidentialité des entreprises et de leurs collaborateurs ou clients. Ainsi, lors d’une intervention distante, si l’utilisateur du smartphone quitte l’application prise en charge, le contenu de l’écran visible par l’opérateur de téléassistance est grisé. Et les notifications sont rendues illisibles. La vie privée du client est ainsi protégée et la conformité au RGPD pleinement garantie.

Le SDK contient un ensemble complet de bibliothèques et d’outils de programmation qui permettent aux développeurs d’intégrer les fonctions d’assistance à distance de TeamViewer dans leurs applications. Il devient ainsi aisé d’intégrer des fonctions de support à distance dans les applications métier mobiles. Les entreprises peuvent utiliser l’ensemble des fonctions disponibles sans faire de compromis de confidentialité, tant pour concevoir le processus d’assistance que l’interface de l’application correspondante.

Les connexions établies avec l’appareil à prendre en charge sont chiffrées en mode AES 256, avec échanges de clefs. Le SDK est compatible avec iOS 12.0 et Android 5.0 et version ultérieures. Le kit prend en charge les langages de programmation standard habituellement utilisés pour les principaux systèmes d’exploitation, à savoir Java ou Kotlin pour Android, et Objective-C ou Swift pour iOS

Alexander Post, directeur de la gestion des produits chez TeamViewer, explique qu’ « avec le SDK TeamViewer Mobile, l’assistance devient interactive. Cela permet aux entreprises d’améliorer considérablement l’expérience client de leurs applications et d’offrir une assistance à distance – en conformité avec les réglementations sur la protection des données, de manière efficace et sans aucun effort supplémentaire de la part du client ».