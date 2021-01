Trend Micro, spécialiste japonais de la sécurité, annonce la disponibilité d’un outil serverless dédié à la protection des fichiers et objets stockés dans le cloud : Cloud One – File Storage Security.

La solution, disponible pour l’instant sur Amazon S3 mais bientôt également sur Azure et Google Cloud, fournit une analyse anti-malware réalisée après un scan de recherche des logiciels malveillants connus mais également de leurs variantes furtives ou polymorphes.

Conçu comme une application serverless légère et offrant une surcharge opérationnelle minimale, File Storage Security est basé sur une architecture entièrement Cloud qui permet un déploiement rapide et transparent, ainsi qu’une intégration souple avec les workflows existants. Par ailleurs, la solution prend en charge les exigences de conformité, l’analyse anti-malware des fichiers Cloud garantissant la souveraineté des données.

Renaud Bidou, Directeur Technique, rappelle que « les organisations se tournent de plus en plus vers les fournisseurs de Cloud public pour renforcer leur agilité informatique, optimiser leurs coûts et doper leur croissance. Toutefois, bien que le fournisseur soit en charge de la sécurité du Cloud, c’est l’entreprise qui est responsable de ce qui se trouve dans son infrastructure Cloud »