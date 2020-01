Trouver mon Architecte, startup française spécialisée dans la mise en relation entre les cabinets d’architectures, les particuliers et les professionnels, annonce l’ouverture de nouveaux postes pour étoffer ses équipes techniques et marketing et accélérer son développement.

Créée par une équipe d’experts du marketing digital bénéficiant d’une longue expérience dans la mise en relation entre professionnels, Trouver mon Architecte est un service gratuit qui permet aux particuliers et aux professionnels d’être mis en relation dans le cadre de leurs différents projets : l’agrandissement d’une entreprise, la construction d’une maison ou encore la rénovation d’un intérieur. Au regard de la difficulté pour les particuliers et les entreprises de trouver les bons architectes et pour les architectes d’être mieux identifiés, Trouver mon Architecte a donc créé une place de marché unique.

Ce solide positionnement a permis à la startup de connaître une très forte croissance depuis sa création et d’accompagner plusieurs centaines de personnes et entreprises dans leurs projets de recherche d’architecte. C’est dans ce contexte que, pour développer sa plateforme en continu et assurer une meilleure promotion de son savoir-faire, Trouver mon Architecte va étoffer ses équipes techniques (développeurs) et marketing. La société recherche des experts et jeunes diplômés qui seront basés au sein de son siège sur Strasbourg.