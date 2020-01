Synology lance son SA3600, dernier modèle en date de sa famille « SA » de serveurs NAS 2U. Animé par un processeur Xeon 12 cœurs, ce système de stockage fichiers se destine d’abord aux besoins de vastes systèmes de vidéo-surveillance, à la post production vidéo et aux environnements professionnels qui ont besoins d’associer performances et grande capacité de stockage. Il prend en charge indifféremment des disques SAS et SATA en 2,5 et 3,5 pouces.

« En réponse à une demande croissante en termes de stockage de données sur site, nous avons conçu la série SA pour aider les entreprises à bénéficier d’un stockage à l’échelle du pétaoctet », explique Michael Wang, responsable produit chez Synology Inc. « Le SA3600 offre un stockage colossal et des performances élevées pour répondre aux exigences croissantes en matière de calcul et pour faciliter la transformation informatique des grandes entreprises. »

Techniquement, les performances sont au rendez-vous : plus de 5 500 Mo/sec de débit séquentiel et jusqu’à 176 000 IOPS en écriture aléatoire sur des fichiers 4K. La connectivité est assurée par 2 ports 10 GBE Ethernet (associés à 4 ports gigabits Ethernet supplémentaires). Deux emplacements PCIe sont disponibles pour prendre en charge d’autres cartes réseaux si nécessaire.

Le système se veut très évolutif. Il est notamment compatible avec les baies d’extension Synology RX1217sas/RX2417sas. La capacité maximale peut ainsi atteindre 1,5 Po (1536 To) en combinant ce SA3600 avec 7 unités d’extension.

Il est possible de combiner deux unités SA3600 en structure active/passive pour créer un cluster de haute disponibilité en toute simplicité.

Le système intègre Synology Active Backup pour assurer la protection des VM, des ordintaueurs et des fichiers ainsi que Synology Snapshot Manager intégré à VMware et Windows.

Plus original, le SA3600 supporte également la solution Synology Virtual Machine Manager qui permet de configurer et exécuter de nombreuses machines virtuelles, notamment Windows, Linux et Virtual DSM directement sur votre NAS pour tester de nouvelles versions de logiciels dans un environnement de bac à sable ou isoler certaines machines de clients.