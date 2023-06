UNITEL compte renforcer massivement ses équipes technologiques pour mener à bien sa stratégie de croissance dans le monde du cloud computing (Edge/Core) et des télécommunications 5G.

Depuis 2014 l’ensemble des entreprises constitutives du groupe Unitel veillent à la transmission des savoir-faire liés à la transformation numérique, à la mise en œuvre d’un développement durable honnête et efficace, mais surtout à la création de nouveaux emplois accessibles à tous. Ainsi aujourd’hui constitué de plusieurs dizaines de participations, le groupe propose une nouvelle forme de management et de synergies afin d’attirer, fidéliser et développer compétences et talents. Renforcer les liens entre entrepreneurs, contribuer renforcer à l’attractivité des territoires, des cadres et chercheurs, oser se regrouper et agir conjointement pour simplifier l’accès aux technologies essentielles. Unitel met ainsi à disposition une large palette d’outils numériques permettant d’exécuter les plans stratégiques préalables nécessaires à toute croissance maitrisée (conseil, cloud, télécommunications 5G, IA, objets connectés, …).

Une opportunité de participer à un projet passionnant

À travers ce positionnement, UNITEL Group va occuper une place à part sur ses différents marchés et proposer à ses futurs collaborateurs un projet d’entreprise passionnant. Intégrer le groupe est donc l’opportunité d’évoluer dans une structure innovante, avant-gardiste et positionnant la R&D et l’innovation technologique comme des valeurs centrales de sa stratégie de croissance. Dans le cadre de son plan de recrutement, UNITEL Group va intégrer des talents dans l’ensemble de ses équipes et filiales (commerce, R&D, ingénierie, fonctions support, etc. ..)

Kevin POLIZZI, Fondateur d’UNITEL Group « Décarboner, sortir des schémas purement financiers pour répondre aux besoins réels des entreprises va faire naitre de nouveaux usages. Les professionnels reconsidérèrent leur pilotage et gouvernance interne des projets en s’appuyant sur des experts reconnus du marché. Remettre les enjeux technologiques et l’humain au centre de la stratégie d’entreprise est un point essentiel. UNITEL Group va poursuivre ses investissements pour offrir un nouveau panel de services premium à ses clients et simplifier leurs transformations métiers. Nous entourer de profils experts pleinement mobilisés autour d’un projet de nouvelle génération pour remplir cet objectif est un maillon clé du succès de notre projet d’accompagnement aux transformations. »

Pour postuler et découvrir les nouvelles opportunités proposées par UNITEL Group, contacter : recrutements@unitel.fr et www.unitelgroup.net