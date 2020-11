White Ops, spécialiste de la protection contre les robots et les fraudes, ajoute sa solution Application Integrity au catalogue de la marketplace d’Amazon Web Services.

Les entreprises utilisatrices d’Application Integrity bénéficieront, outre un déploiement accéléré et simplifié, des fonctions de surveillance et de détection de multiples types de fraudes comme la création automatisée de comptes, l’extraction de contenus sensibles et bien évidemment toutes les tentatives de trafiquer les paiements.

Efficace dans le domaine de la cyber sécurité, la solution de White Ops surveille également l’intégrité des publicités et actions marketing et ainsi que l’intégrité des web apps.

Les équipes chargées de la fraude et de la sécurité peuvent tirer parti de la technologie « privacy-by-design » pour identifier les catégories de menaces liées aux tentatives de fraude automatisée.

Le Tableau de Bord et l’API de White Ops permettent bien évidemment de bloquer les éléments identifiés comme potentiellement dangereux mais vont au delà en offrant une compréhension granulaire des interactions des robots, la génération de rapports personnalisés et des rapports programmés ainsi que différentes visualisations pour comprendre les tendances du trafic et leurs évolutions dans le temps.

Tames Hassan, fondateur de l’entreprise, se félicite : « En rendant Application Integrity accessible facilement sur AWS Marketplace, White Ops peut continuer à remplir sa mission de protection de l’intégrité d’Internet en vérifiant l’humanité de pratiquement chaque interaction en ligne et déstabiliser l’économie de la cybercriminalité ».