Retrouvez comme chaque lundi notre émission InfoNewshebdo avec Guy Hervier et Jean-François Le Nilias qui décryptent l’actualité IT et Télécoms de la semaine.

Cette semaine nous revenons sur les correctifs Windows que Microsoft promet de simplifier, Gaia-X qui se concrétise avec Ovh et T-Systems, Nividia qui se paie ARM, Pure Storage qui rachète Portwork, l’introduction de Snowflake, le débat autour de la 5G, la taxe GAFA et les démêlés d’Adobe avec le fisc français.

Bonne visualisation !

En Bref :

00:32 Microsoft regroupe les correctifs pour Windows 10

03:02 Les avancées du cloud européen : OVHcloud et T-Systems posent la première brique de Gaia-X

05:09 NVIDIA acquiert ARM pour 44 milliards de dollars

07:48 Pure Storage rachète Portwork et Snowflake entre en bourse

08:35 Snowflake, l’incroyable IPO de Français à Wall Street

Le dossier de la semaine

10:35 La 5G, la lampe à huile et le modèle Amish

L’événement de la semaine

16:21 VMworld 2020 & Oracle Cloud Applications – The Time is Now

Coup de gueule / Coup de cœur ou coup de chapeau / Mauvais point

17:16 Taxe Gafa et Adobe France dans le collimateur du fisc français