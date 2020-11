La transformation numérique est applicable à tous les secteurs, nécessaire à toutes les entreprises. Xelians, spécialisée dans la conservation des documents papiers pour les entreprises et le secteur publique, en a conscience et prend en compte l’accroissement du volume des données numérique. L’entreprise enrichit son offre d’un volet digital.

Sa plateforme Xelians Archives Management (XAM) se positionne comme une réponse aux besoins engendrés par la digitalisation des activités, dans le respect des exigences normatives et réglementaires. Le logiciel et l’environnement garantit en effet la valeur probatoire et la pérennisation de l’information, sur le long terme.

Construite autour du logiciel open source VITAM (programme interministériel d’archivage numérique), et conforme au RGPD, XAM assure la conservation des données -jusqu’au milliard de document, et propose une interface du type moteur de recherche basé sur Elastic Search afin d’accéder aux informations via une interface en https.

Outre des fonctionnalités assurant la traçabilité et la journalisation de tous les évènements du cycle de vie, les organisations utilisatrices peuvent définir le sort final (destruction, restitution, …) des archives.

La solution est proposée en mode SaaS, mutualisé ou privé, et hébergé en France ou mode « on premise ».