La plateforme de Bug Bounty Yogosha, qui s’appuie sur une communauté internationale de 500 hackers éthiques, a réussi un dernier trimestre 2019 avec une croissance à 3 chiffres. Des résultats qui ont dû conforter les investisseurs dans leur volonté de participer à un nouveau tour de financement.

Outre les partenaires historiques comme Axeleo Capital, Starquest et ZTP, OneRagtime et BNP Parisbas Développement viennent d’apporter 2 millions supplémentaires à la startup fondée en 2015.

Les fonds seront utilisés pour assurer le développement de l’entreprise sur la zone EMEA, un élargissement au-delà des frontières françaises qui a déjà commencé, Yogosha annonçant parmi ses nouveaux clients une banque allemande et un acteur du e-commerce espagnol.

Pour tenir ses objectif, la jeune pousse entend continuer ses efforts dans la R&D et structurer ses équipes en recrutant des nouveaux collaborateurs talentueux qui rejoindront les derniers arrivants : Fanny Forgeau qui occupe le poste de Directrice des Opérations, fonction qu’elle occupait précédemment chez LinkFluence et Christophe Marnat nommé Vice-Président stratégie et partenariats après 15 années passées au sein de l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information.