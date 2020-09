Zoom propose désormais à ses utilisateurs une sécurité renforcée de l’accès à leur compte sur la plateforme de visio-conférence en leur proposant de confirmer leur identité par une seconde phase d’authentification utilisant un support biométrique ou un smartphone.

One le sait, les moyens de se faire reconnaître en toute sécurité peuvent être quelque chose que l’utilisateur connaît (un mot de passe ou un pin), quelque chose qu’il possède (une carte à puce ou un appareil mobile), ou quelque chose qui lui est propre (empreintes digitales, voix).

Avec l’authentification à double facteur (2FA), les utilisateurs ont la possibilité d’utiliser des applications d’authentification qui prennent en charge le protocole TOTP (Time-Based One-Time Password) comme Google Authenticator, Microsoft Authenticator et FreeOTP. Ils peuvent également demander à Zoom d’envoyer un code par SMS ou par appel téléphonique, comme deuxième facteur du processus d’authentification du compte.

Pour les petites entreprises et les écoles, il peut être coûteux de payer pour un service de SSO et de sécurisation avancée des logins. L’intégration d’une authentification MFA au coeur de Zom offre un moyen, gratuit, efficace de valider les utilisateurs et de mieux les protéger contre les usurpations et éventuelles failles de sécurité.