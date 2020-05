Zoom avait promis en avril de focaliser toute son attention, durant les 90 prochains jours, sur les seules problématiques de sécurité. L’idée n’était pas uniquement de corriger les failles et vulnérabilités récemment découvertes mais aussi de travailler à une expérience utilisateur plus sécurisée par défaut sans pour autant s’en retrouver contraignante à l’usage.

Et force est de reconnaître que l’éditeur bouge vite. Après avoir corrigé les failles trouvées par les chercheurs en sécurité, après avoir lancé une version 5.0 bien plus sécurisée par défaut, l’éditeur annonce l’acquisition d’un spécialiste du chiffrement, Keybase, avec comme objectif de mettre en place un chiffrement de bout en bout et d’offrir une plateforme répondant à toutes les exigences de sécurité à très grande échelle des grandes entreprises.

« Notre équipe est passionnée par la sécurité et le respect de la vie privée » explique Max Krohn, co-fondateur et développeur de Keybase.io. « C’est un honneur de pouvoir apporter notre expertise en matière de chiffrement à une plateforme telle que Zoom qui est utilisée par des centaines de millions de participants par jour ».

Max Krohn prend la tête de l’équipe d’ingénieurs en charge de la sécurité de Zoom. Il relèvera directement d’Eric Yuan, le CEO de Zoom. Les dirigeants de Zoom et de Keybase travailleront ensemble pour déterminer l’avenir du produit Keybase. Les termes de la transaction n’ont pas été divulgués.