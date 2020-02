On commençait à s’en douter depuis quelques jours. Après les défections de Sony, Nokia, TCL, ZTE, Facebook, Amazon, Apple, Ericsson, Intel, NVidia et autres, la tenue de l’édition 2020 du Mobile World Congress paraissait de plus en plus impossible.

En accord avec les autorités espagnoles, l’organisateur du salon, le GSMA, a annoncé dans la soirée d’hier l’annulation pure et simple de l’édition 2020 du MWC de Barcelone.

Une décision sage et responsable en pleine crise épidémique de coronavirus.

Mais une décision qui porte néanmoins un coup dur à toute l’industrie de la mobilité alors que plusieurs constructeurs s’apprêtaient à y lancer leurs nouveaux smartphones et que le salon était très attendu pour faire un point sur le déploiement international de la 5G et sur les offres des différents fournisseurs d’infrastructure 5G.

Rappelons que plus de 4800 exposants et plus de 100.000 visiteurs étaient attendus à Barcelone du 24 au 27 février. Le GSMA leur donne désormais rendez-vous en 2021…