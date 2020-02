L’épidémie de coronavirus impacte l’industrie de l’IT à plus d’un titre. Elle entraîne des retards de production sur les chaînes d’assemblage chinoise, modifie les plans de communication de certains grands noms de la Tech (Samsung a envisagé de repousser sa conférence de lancement des Galaxy S20 et Z Flip du 11 février), et affecte l’organisation des grandes conférences IT.

Ainsi, le Mobile World Congress, le plus grand événement mondial dédié aux communications mobiles et aux smartphones, est sérieusement touché par une multiplication de défections de dernière minute de grands acteurs du marché.

Après Ericsson, LG Electronics, d’autres marques vedettes du MWC ont annulé leur participation à l’édition 2020 à commencer par TCL, VIVO, NVidia, Sony, Intel, NTT et Amazon !

Par ailleurs, ZTE a annulé sa conférence mais sera présent via ses équipes européennes. Huawei a pris des mesures pour envoyer son staff en avance à Barcelone et le placer en quarantaine avant le début du salon.

Avec autant d’absents, et la liste peut encore s’allonger dans les jours à venir, l’événement perd forcément beaucoup de son attractivité cette année. Un coup dur pour les organisateurs qui multiplient pourtant les mesures préventives allant même jusqu’à bannir l’entrée du salon aux visiteurs de certaines régions chinoises. Des détecteurs de température seront placés à l’entrée du salon et un staff médical spécial sera présent.

Rappelons que le MWC 2020 se tiendra à Barcelone du 24 au 27 février 2020.