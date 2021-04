Comme chaque vendredi, retrouvez l’essentiel de l’actualité IT de la semaine écoulée, en vidéo et commentée par l’équipe d’InformatiqueNews.

Guy Hervier et Jean-François Le Nilias sont de nouveau à l’animation de cette première édition d’InfoNews Hebdo du mois d’Avril 2021. Un mois qui annonce un début de retour très progressif dans les bureaux des grands de la Tech aux USA alors que la France elle se reconfine et encourage une pratique intensive du télétravail.

Pour démarrer le mois, Microsoft a lancé la première pré-version utilisable de son « Project Reunion » qui réunifie enfin les frameworks de Windows et espère rendre le développement d’applications métiers sous Windows de nouveau plus simple et plus immédiat. De son côté, ce sont les migrations vers le cloud qu’Oracle veut simplifier avec son nouveau programme d’aide aux entreprises « Cloud Lift Services ».

Cette semaine, Cisco a également apporté sa pierre à un monde sans mots de passe en annonçant l’authentification biométrique à sa solution Duo, Hitachi s’est offert GlobalLogic et IT for Business a remis ses prix « DSI de l’année ».

    

EN BREF CETTE SEMAINE

00:40 Project Reunion se dévoile et tient ses promesses…

Microsoft semble tenir les promesses de sa Roadmap. Project Reunion arrive en version préliminaire « 0.5 » et peut d’ores et déjà être utilisé en production par les entreprises qui souhaitent moderniser progressivement leurs applications métiers Win32.

Pour en savoir plus : Project Reunion se concrétise enfin…

03:50 Cisco libère les entreprises des mots de passePlus besoin de mots de passe pour s’authentifier désormais sur sa solution Duo et toutes les ressources gérées par sa solution SSO. Le système supporte désormais Windows Hello, FaceID, TouchID et autres systèmes biométriques.

07:08 Oracle veut accélérer le Lift & Shift sur OCI

L’éditeur lance son nouveau programme « Cloud Lift Services » qui permet aux entreprises d’accéder gratuitement à des ressources techniques et de support pour accélérer les migrations des workloads vers son cloud OCI (Oracle Cloud Infrastructure).

Pour en savoir plus : Oracle lance une nouvelle offre pour accélérer la migration vers son cloud…

09:15 Et le DSI(N) de l’année est une DSI : Alice Guehennec du Groupe Saur

Félicitations à tous les lauréats de la 22ème édition des « DSI(N) de l’année » d’IT for Business, cérémonie devenue une véritable institution de l’univers IT en France. Et des applaudissements plus nourris encore pour Alice Guehennec et ses équipes. Elle remporte le prix « DSI for Good » et le titre de « DSI de l’année » !

Pour en savoir plus : Et les gagnants sont…

11:50 Hitachi acquiert GlobalLogic pour 9,6 milliards de dollars

Hitachi se réinvente et s’est lancé dans un recentrage de ses activités autour du secteur de l’IT. Un changement de cap qui explique l’acquisition de l’américain GlobalLogic, société qui développe des plateformes logicielles pour différents secteurs.

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

11:25 Publication du nouvel indice BVP

Le nouvel indice BVP confirme une réalité que tout le monde présentait : en 2020, année pandémique, les valeurs du cloud ont explosé… La crise a été bénéfique à la grande majorité des acteurs du cloud aussi bien SaaS, IaaS que PaaS…

A SUIVRE PROCHAINEMENT

17:10 La conférence Atmosphere d’Aruba Networks

Programmée les 13 et 14 avril, en virtuel et de 12H à 16 H, la conférence « Atmosphere 2021 : Votre parcours, votre Edge » mettra l’accent sur les nouvelles technologies Aruba qui fluidifient les expériences en périphérie du réseau…

Pour s’inscrire : Atmosphere 2021 | Aruba (arubanetworks.com)

18:05 La conférence Momentum 2021 de DocuSign

La signature électronique et la digitalisation des processus papiers ont été les clés de survie à une année pandémique pour bien des métiers et des entreprises. DocuSign va revenir sur les expériences vécues en 2020 et sur les perspectives de transformation de 2021 à l’occasion de son événement virtuel « Momentum 2021 ».

Pour s’inscrire : Momentum 2021 (docusign.com)

LE COUP DE CŒUR DE LA SEMAINE :

18:55 L’informatique est à l’honneur sur les nouveaux billets de banque anglais

Alan Turing est la figure qui orne les nouveaux billets de 50 livres outre-Manche. Un billet dont le design multiplie les clins d’œil à l’informatique et aux trouvailles du cryptologue qui contribua à changer le cours de la seconde guerre mondiale avec sa machine anti-Enigma.