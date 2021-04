Avec Oracle Cloud Lift Services, l’éditeur propose à ses clients de bénéficier gratuitement de ressources d’ingénierie cloud pour rationaliser la migration de leurs charges vers le cloud OCI.

« Nos clients veulent une transition en douceur vers le cloud, ce qui nécessite un accompagnement adapté, une architecture de leur solution ainsi qu’une aide pratique que nous sommes en mesure de leur apporter », déclare Vinay Kumar, Senior Vice President d’Oracle Cloud Infrastructure (OCI) en préambule. « Oracle Cloud Lift Services est l’une des nouveautés que nous mettons actuellement en œuvre pour accélérer la réussite de nos clients sur Oracle Cloud. »

Oracle Cloud Lift Services est un nouveau programme de soutien et de support aux entreprises qui propose un point de contact unique pour toutes les interventions techniques. Son objectif est de supprimer les freins techniques à l’adoption des services OCI afin d’accélérer la mise en production des projets.

Oracle Cloud Lift Services offre aux entreprises clientes un accès simplifié aux ingénieurs cloud d’Oracle, aux services techniques OCI, et à des ressources d’ingénierie cloud pour l’analyse des performances, l’architecture des applications et l’accompagnement opérationnel de la migration et de la mise en production des workloads que l’entreprise veut migrer vers le cloud.

Oracle s’engage ainsi à travailler avec les clients jusqu’à la mise en production de leurs charges et à former leurs équipes aux meilleures pratiques de référence afin qu’elles acquièrent l’expertise nécessaire pour ensuite exploiter et faire évoluer leur environnement hébergé sous OCI.

Cette approche de guichet unique n’est pas sans rappeler celle d’Atos avec OneCloud ou encore celle de SAP avec son initiative « Rise with SAP ».