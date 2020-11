Atos regroupe tous ses savoirs dans une offre unique de modernisation pour aider les entreprises à se transformer en s’appuyant sur un guichet unique à même d’orchestrer les multiples partenaires et prestataires nécessaires à la concrétisation des projets.

« Comment transformer mon entreprise pour la rendre plus numérique et agile ? ». Atos propose d’aider les entreprises à répondre à cette question de façon pratique, pragmatique et adaptée à leur cas en élaborant un plan de transformation en 90 jours. Pour cela, l’ESN ouvre un nouveau guichet unique regroupant 10 services et s’appuyant sur un large écosystème de partenaires.

Dans cette nouvelle offre de services (pour l’appeler par sa définition réelle), Atos joue davantage le rôle d’orchestrateur/agrégateur que de fournisseurs notamment en matière de cloud et de service. Google Cloud, Microsoft Azure, Amazon AWS, IBM Cloud, SAP, ServiceNow, Salesforce ou Dell comptent ainsi parmi les partenaires d’Atos OneCloud.

L’offre s’appuie sur les compétences, services et méthodologies développées par Atos ces dernières années et les regroupe sous une même ombrelle :

– des services de conseil sectoriel pour développer des solutions métiers cloud;

– une orchestration multicloud et hybride ;

– un environnement de gestion standardisé;

– une plateforme de cloud privé et souverain clé en main et déployable n’importe où ;

– le développement et la modernisation des applications dans une approche DevSecOps ;

– la maîtrise du machine learning dans le cloud pour donner de la valeur aux données ;

– des serveurs Bare Metal pour des applications métiers critiques non virtualisées ;

– des solutions Cloud Edge et Far Edge profitant notamment d’une connectivité 5G ;

– des services de supervision de cybersécurité ;

– des approches « Green IT » pour réduire l’empreinte carbone de l’entreprises.

Atos accompagne cette initiative d’une vaste campagne d’investissements évaluée à 2 milliards d’euros sur 5 ans pour renforcer ses capacités clouds, étendre son vivier d’experts certifiés, et réaliser les acquisitions qui s’imposent.

« Atos OneCloud fournit aux clients du monde entier, qui cherchent un soutien pour accélérer leur passage vers le Cloud, un cadre holistique et un ensemble de capacités complètes, qui optimise la valeur du Cloud et leur permet d’atteindre leurs objectifs commerciaux et technologiques majeurs, résume Dave Tapper, VP Outsourcing and Managed Cloud Services, IDC. Atos OneCloud est conçu pour permettre une transition rapide et fluide grâce à son solide écosystème de partenaires, une orchestration multi-Cloud, la modernisation des applications et des capacités d’intelligence artificielle combinées à des solutions de décarbonation respectueuses de l’environnement. »