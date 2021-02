L’allemand SAP est aujourd’hui un géant du logiciel : 100 000 employés, 440 000 clients dans le monde… Pour discuter de l’actualité récente et chargée de l’éditeur, Gérald Karsenti, PDG de SAP France est notre invité de la semaine.

ERP, gestion de processus de plus en plus numériques et dématérialisés, Big data et data science, gestion de la relation et de l’expérience client, gestion RH et gestion de l’expérience employés, chaîne logistique, finance… SAP est désormais présent dans presque tous les secteurs et comporte plus d’une centaine d’applications à son catalogue.

Géant européen du logiciel, l’éditeur vient surtout d’introduire une nouvelle offre phare « Rise with SAP » pour aider les entreprises à basculer progressivement et à leur rythme non seulement leur ERP mais aussi leurs applications dans le cloud.

Gérald Karsenti, PDG de SAP France, répond aux questions de Guy Hervier et revient sur les annonces récentes et ce qu’elles impliquent pour les clients de l’éditeur.