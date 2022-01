Livestorm, startup française éditrice d’une solution vidéo tout en un, annonce plusieurs améliorations autour de son offre d’engagement vidéo. Elles devraient encore faciliter l’adoption et l’usage par les entreprises et leurs collaborateurs des réunions et évènements virtuels.

La solution de Livestorm dépasse le cadre traditionnel des réunions vidéo façon Zoom, Teams ou Google Meet. Elle permet des intéractions plus élaborées et offre un moyen d’évaluer la performance des évènements organisés. Livestorm est ainsi aussi bien utilisé pour des réunions en ligne, des Webinars, ou des évènements vidéo à la demande, en direct ou préenregistrés. Utilisable à 100% depuis un simple navigateur Web, la solution a bien sûr été portée par la pandémie : elle a doublé ses effectifs en 2021 et multiplié par 5 le nombre de ses clients en 2020.

Aujourd’hui, Livestorm muscle encore sa solution en y ajoutant:

– Un plugin de personnalisation de la salle d’évènement sans téléchargements ni templates ;

– La possibilité de faire intervenir jusqu’à 16 personnes simultanément lors d’un événement

– L’extension de la capacité d’accueil des événements qui peuvent désormais réunir jusqu’à 3 000 participants pour les comptes Entreprise (contre 1 000 auparavant).

– L’Intégration avec HubSpot qui permet de transmettre les inscrits en tant que contacts ou nouveaux clients à son CRM HubSpot

– L’envoi de messages privés aux participants à l’aide du plugin Messages directs.

Gilles Bertaux, CEO et cofondateur, précise : « Avec la succession des fermetures et réouvertures des bureaux, et récemment l’encouragement par le gouvernement de la généralisation du télétravail, les entreprises continuent de s’appuyer sur la vidéo comme principal moyen de communication, tant pour les réunions internes qu’externes. La fatigue liée à l’utilisation de l’écran est bien réelle, et les entreprises cherchent de meilleurs moyens pour maintenir l’engagement des personnes lors de ses événements. Livestorm est conçu essentiellement autour de l’engagement et c’est la raison pour laquelle plusieurs entreprises ont fait le choix d’utiliser notre solution. »