Néo-Soft, groupe de conseil en informatique et technologies implanté en Europe, annonce l’acquisition de SOAT, spécialiste du développement logiciel et leader dans l’Agilité.

L’ambition du Groupe Néo-Soft est d’accélérer son développement sur des expertises ciblées à haute valeur ajoutée, ainsi que sur les projets à engagements. SOAT, leader dans l’IT et l’Agilité avec ses 300 collaborateurs, répond parfaitement à cet objectif et devrait aider Néo-Soft à réaliser 200 millions d’euros de chiffre d’affaires à l’horizon 2024. Le nouvel ensemble permettra de répondre à toutes les sollicitations de ses clients, particulièrement sur les technologies et méthodes les plus récentes en matière de Cloud, de cybersécurité et de transformation digitale qui sont déjà dans l’ADN de Néo-Soft mais aussi en matière d’Agilité, Craftsmanship, DevOps, et développements Web/Mobile, domaines d’expertise de SOAT.

Soïg le Bruchec et Samuel Lepeltier, dirigeants de Néo-Soft, s’accordent : « Avec SOAT, nous avons trouvé un partenaire partageant nos valeurs qui va nous permettre de répondre aux besoins croissants de nos clients, notamment dans le domaine de l’expertise IT et de l’Agilité… A travers cette acquisition, Néo-Soft se renforce sur un marché ultra dynamique, en constante évolution

avec une projection en 2021 de 1 700 collaborateurs et 140 M€ de C.A ».