Netwrix, fournisseur de cyber sécurité, annonce la sortie de sa solution Auditor X qui aide les organisations à se protéger contre les cyber menaces. Cette nouvelle solution d’audit informatique succède à Netwrix Auditor 9.96 sortie l’an dernier à la même époque. Né comme un outil d’audit d’Active Directory, Auditor de Netwrix a au fil des années évoluer vers une solution complète de renseignements sur les sujets essentiels aux yeux des directions. Elle a pour vocation de détecter les menaces envers la sécurité, de vous aider à prouver votre conformité et d’améliorer l’efficacité de votre équipe IT en identifiant les optimisations possibles.

Plusieurs nouveautés sont mises en avant par l’éditeur sur cette évolution « X » : la réduction des temps de détection et d’investigations impliquant des données sensibles, la personnalisation des écrans et données affichées, l’intégration des profils utilisateurs Azure AD, la détection et la remédiation aux lacunes de sécurité sur SharePoint Online, la découverte des données sensibles sur les bases SQL Server.

Steve Dickson, CEO de Netwrix, rappelle : « Plus de 11 000 organisations du monde entier font désormais confiance à Netwrix Auditor et, à chaque nouvelle version, cette solution gagne en simplicité d’utilisation tout en renforçant la sécurité. C’est ainsi que Netwrix transforme le secteur — nous facilitons la sécurisation des données importantes. »