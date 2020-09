Le logiciel d’audit informatique Netwrix Auditor s’enrichit de nouvelles fonctionnalités de surveillance de la sécurité des bases de données et des infrastructures virtualisées.

Ainsi, la nouvelle version 9.96 de Netwrix Auditor fournit enfin aux organisations les moyens d’identifier les autorisations excessives sur les instances SQL Server et donc des révoquer ou limiter les droits d’accès potentiellement problématiques aux bases de données sensibles.

Les équipes IT qui administrent des machines VMware peuvent désormais facilement repérer les comptes qui disposent de droits d’accès excédant leurs besoins et utiliser ces informations pour combler les failles de sécurité dans l’environnement virtuel avant qu’elles ne puissent être exploitées. Des alertes sur les actions et modifications les plus critiques, comme les changements de profils d’hôtes, le navigateur d’objets gérés ou le temps de déverrouillage de compte, peuvent être reçues pour intervention.

Pas sectaire, Netwrix s’intéresse également de plus en plus intensément les infrastructures Nutanix. Prism et AHV bénéficient d’une surveillance étendue afin de détecter les éventuels incidents de sécurité et notamment tout ce qui concerne les autorisations élevées et les possibles abus qu’elles engendrent. Les connexions suspectes ou les modifications des rôles ou des configurations matérielles sont notifiées aux personnels en charge et peuvent donc faire l’objet d’investigation sur la conformité aux politiques internes.

Steve Dickson, Country Manager France chez Netwrix explique qu’avec cette nouvelle version « nous avons écouté nos clients et étendu nos capacités de sécurité des informations pour mieux sécuriser les données structurées et les infrastructures virtuelles VMware comme Nutanix. La mise à jour a également augmenté le nombre de périphériques réseau pris en charge, qui comprend désormais Cisco Meraki, HPE Aruba et Pulse Connect Secure, afin que les partenaires de distribution puissent présenter Netwrix Auditor à un nombre croissant de clients qui utilisent ces périphériques ».