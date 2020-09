Chaque semaine, InformatiqueNews accueille une personnalité-phare de l’univers informatique pour discuter de l’actualité du moment et des grandes tendances. Cette semaine, nous avons le plaisir d’accueillir Guillaume de Landtsheer, directeur général de NetApp France.

Acteur historique de l’univers du stockage et notamment du NAS, NetApp étend depuis quelques années ses activités vers l’hyperconvergence (cloud privé) et vers les services de données dans le cloud. Son approche Data Fabric cherche à simplifier la gestion dans des environnements qui deviennent de plus en plus à la fois hybrides et multiclouds. Elle veut redonner à l’entreprise plus de cohérence, de contrôle et de visibilité sur la gestion de l’ensemble de ses données. Parce que savoir quand, comment et où déplacer ses données est essentiel dans un monde où l’activité des entreprises est de plus en plus centrée sur la data.

Interrogé par Guy Hervier, Guillaume de Landtsheer revient sur les derniers mois et l’impact du Covid-19 à la fois sur l’organisation de NetApp (dont les collaborateurs resteront majoritairement en télétravail jusqu’en juillet 2021) ainsi que sur l’organisation des entreprises clientes. Il déchiffre les restructurations de NetApp autour de trois unités clés, et revient sur la marque de fabrique de NetApp : la Data Fabric. Désormais, le fournisseur se décrit aujourd’hui comme le spécialiste du stockage dans le cloud. « Nous sommes aujourd’hui un spécialiste du Cloud Storage » explique-t-il. « Notre offre permet à nos clients de gérer leurs données indépendamment de leur emplacement : sur site, sur cloud hybride et dans les grands hyperscalers. Nos clients veulent s’affranchir des considérations purement techniques liés à la diversité des environnements qu’ils utilisent« .

Il défend également l’approche par souscription de la capacité de stockage (offre NetApp Keystone) ainsi que les derniers résultats financiers et revient sur les acquisitions récentes de CloudJumper et de Spot qui viennent renforcer les services Cloud de NetApp.