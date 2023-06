Face aux nombreux défis contemporains (Covid, conséquences du réchauffement climatique, etc.), à l’accroissement des cyberattaques et à la nécessité de modernisation, les organismes de santé se trouvent à la croisée des chemins. Maintenir une infrastructure fiable garantissant la continuité des activités est un prérequis. Et le potentiel des innovations réseaux peut contribuer à transformer et sécuriser les systèmes de santé et l’expérience de ceux qui les utilisent…

La COVID-19, la montée des cyberattaques ou la pression pour moderniser les systèmes ; nombreux sont les défis auxquels les organismes de santé ont été confrontés ces derniers mois. Si ceux-ci n’ont d’autres choix que de garantir un service 24/7, ils doivent également assurer l’efficacité de leur système IT et, in fine, de la continuité d’activité.

En effet, la disponibilité du système informatique et la pression sur les réseaux sont cruciaux. Ces derniers doivent en effet être plus fiables, sécurisés et souples que jamais pour permettre aux organismes de santé d’assurer leur activité ou de suivre les tendances comme celles de la télémédecine. Ils doivent également comprendre le potentiel des innovations réseaux capables de soulager leurs systèmes informatiques mais aussi d’améliorer l’expérience patient/équipe soignante et la sécurité. Voici quelques exemples pour illustrer leurs bénéfices.

Une gestion proactive de la sécurité pour anticiper les menaces

Pour l’un des secteurs les plus touchés par les cyberattaques, la sécurité est également essentielle voire vitale. Une gestion proactive avec l’application des concepts Zero Trust permet ainsi d’identifier chaque utilisateur pour contrôler l’accès et l’usage du réseau.

Cependant, les ressources aussi bien humaines que financières sont parfois limitées et les compétences et visions de chacun peuvent différer, menant à des politiques parfois instables ou incomplètes. Des cadres de cybersécurité entrent donc dans les discussions, comme cela est actuellement testé aux Etats-Unis, pour imposer un standard au secteur et s’assurer d’une sécurité minimale au plus large niveau.

La sécurisation des réseaux doit également être envisagé en périphérie – entendons pour tous ceux qui interagissent avec la structure mère. Ceux-ci ne doivent pas être omis et être soumis aux mêmes exigences de sécurité que les installations sur site.

L’intelligence artificielle appliquée aux réseaux peut également permettre d’identifier de manière proactive les potentiels blocages menaçant la disponibilité du système informatique et d’alerter les responsables. D’autres capacités peuvent même permettre à l’infrastructure de s’auto-corriger avant que les problèmes n’affectent les utilisateurs.

Les services de géolocalisation « indoor » pensées pour l’expérience utilisateur

Si le réseau présente son lot de complexité en back office, son front doit bel et bien rester fluide et ergonomique pour s’adapter à la demande de plus en plus exigente des utilisateurs. Bien utilisé, les améliorations du réseau créent de nouveaux services autonomes et facilitent aussi bien la vie des visiteurs que des équipes soignantes.

Un exemple avec les services de géolocalisation « indoor » permettant de demander une chaise roulante dès l’entrée, de communiquer les règles des locaux à leur approche ou encore d’être guidé pas à pas jusqu’au service recherché, le tout depuis une application.

Les services de géolocalisation « indoor » pourraient même aller plus loin en imaginant par exemple un verrouillage et une ouverture automatiques des portes lorsque les personnes légitimes et autorisées à y accéder s’en approchent. Ce type de solutions simplifie la vie des équipes soignantes mais pourrait également sécuriser un patient atteint d’Alzheimer par exemple et ayant ainsi tendance à s’éloigner de l’hôpital.

Le potentiel des services réseaux à développer pour l’expérience utilisateur ne s’arrête pas là, à l’image du groupe Homnicity ayant déployé un projet réseau avec plus de 650 AP spécifiquement conçus pour les entreprises Hospitality et Healthcare. Associée à des capacités IoT, cette solution multisite basée sur l’IA a permis de fournir des tablettes connectées aux personnes âgées, des téléconsultations avec des médecins, un contrôle de la température à distance et des équipements de domotique. S’il y a un problème dans l’une des résidences, un assistant virtuel aide également à y remédier à distance.

Même en dehors des risques de cybersécurité, les opportunités de développement des réseaux sont multiples pour le secteur de la santé. Qu’il s’agisse de soutenir de nouveaux services, de simplifier l’expérience des patients ou même du personnel soignant, il est aujourd’hui primordial de comprendre que ces infrastructures sous-tendent non seulement l’activité mais aussi sa capacité à s’adapter et à se développer pour prospérer.

Par Eric Bornet, Directeur Commercial France chez Juniper Networks

