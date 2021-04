ThycoticCentrify, spécialiste de la sécurité des identités dans le cloud, annonce une nouvelle version de sa solution PAM avec un chiffrement automatique des données pour toutes les opérations.

Le 15 avril dernier, deux spécialistes de la gestion des accès à privilèges, Thycotic et Centrify, annonçait leur fusion et donnait ainsi naissance à ThycoticCentrify.

Alors que les entreprises dépendent de plus en plus du cloud pour l’infrastructure, le développement des applications et l’automatisation des processus métiers, les outils IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service), SaaS (Software as a Service) et DevOps sont vulnérables aux attaques contre les comptes à privilèges.

ThycoticCentrify offre une vue consolidée des accès à privilèges dans l’ensemble de l’entreprise de sorte que les équipes de sécurité informatique puissent gérer les privilèges selon des règles cohérentes. Des outils automatisés et des contrôles simples, à base de règles, remplacent une gestion manuelle des privilèges, chronophage et sujette à erreurs.

L’éditeur annonce une nouvelle version de DevOps Secrets Vault, sa solution PAM spécialement pensée pour les chaînes DevOps. La nouvelle version aide les équipes DevOps à réduire encore un peu plus leur surface d’attaque dans le cloud grâce à la technologie Cryption as a Service, qui assure le chiffrement automatique des données pour toutes les applications.

L’éditeur explique ainsi que « DevOps Secrets Vault génère en flux tendu des secrets dynamiques qui expirent automatiquement lorsque des administrateurs de plateforme cloud, des développeurs, des applications ou des bases de données doivent accéder à une cible. Même en cas de fuite de ces secrets éphémères, un attaquant éventuel se verrait bridé dans ses actions et ne disposerait que d’un laps de temps limité pour les mener. Cette gestion accélérée des secrets contribue à éliminer les freins dans les workflows existants, ainsi que la nécessité pour les développeurs de coder les secrets « en dur » ou de les stocker dans des bibliothèques externes« .

DevOps Secrets Vault est disponible sous forme autonome pour les entreprises exploitant déjà des solutions PAM mais aussi au sein de Cloud Automation Bundle, l’offre qui intègre l’ensemble des solutions PAM de ThycoticCentrify pour le cloud.

Jai Dargan, VP Product ThycoticCentrify, explique ainsi : « Cette mise à jour contribue à aboutir à une solution encore plus complète que nous avons intégrée dans Cloud Automation Bundle. Alors que le besoin de sécurité du cloud monte en flèche, les entreprises peuvent désormais répondre à ces nouvelles applications plus efficacement avec une solution intégrée. ThycoticCentrify offre une vue consolidée des accès à privilèges dans l’ensemble de l’entreprise de sorte que les équipes de sécurité informatique puissent gérer les privilèges selon des règles cohérentes. Des outils automatisés et des contrôles simples, à base de règles, remplacent une gestion manuelle des privilèges, chronophage et sujette à erreurs. ».