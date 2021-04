Les grands mouvements de consolidation sur le marché de la cyber sécurité se poursuivent. Thycotic et Centrify, tous deux spécialisés dans les solutions de PAM (Privileged Access Management), annoncent leur fusion et démarrent leurs opérations communes sous le nom provisoire de ThycoticCentrify, avant de lancer une nouvelle marque au second semestre de cette année.

Thycotic est notamment connu pour sa solution Secret Server.

Centrify est réputé pour sa plateforme Zero Trust Privilege.

La finalisation de la fusion intervient à un moment de forte dynamique pour ThycoticCentrify, faisant suite à l’acquisition de chacune des entreprises par TPG Capital et à leur union au premier trimestre 2021. Fort du soutien constant et des ressources de TPG Capital, ThycoticCentrify se veut bien positionnée pour poursuivre sa croissance.

En lien avec cette fusion, les fonds Insight Partners, Thoma Bravo et Public Sector Pension Investment Board ont pris des participations minoritaires dans la société.

Art Gilliland, CEO de ThycoticCentrify, est optimiste sur l’avenir de la nouvelle entité : « L’utilisation des services cloud s’est nettement intensifiée ces dernières années et nous pensons que ThycoticCentrify possède des qualités uniques pour répondre à l’évolution des besoins de la sécurité des identités dans tous les secteurs ».