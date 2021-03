Le 3 février dernier, Jeff Bezos annonçait qu’il laissait son poste de CEO d’Amazon à Andy Jassy, patron de la division AWS pour se libérer du temps pour s’adonner à ses autres passions que sont la conquête de l’espace (avec Blue Origin), l’écologie (avec la Bezos Earth Fund) et la philanthropie (Bezos Family Foundation entre autres).

Depuis, la filiale cloud du groupe se cherchait un nouveau patron. Il vient d’être déniché. Adam Selipsky vient d’être nommé au poste de CEO d’AWS. Ce dernier est tout sauf un inconnu et un nouveau visage d’AWS. Car Adam Selipsky est l’actuel CEO de Tableau et membre du comité exécutif de Salesforce (depuis le rachat de Tableau en 2019).

Avant de prendre la direction de Tableau, il avait passé 11 ans à la direction « ventes, marketing et support » d’AWS. Autant dire qu’il connaît bien la maison et qu’il a largement contribué à son expansion.

Selon Ed Anderson, analyste du Gartner, même si la taille de la filiale cloud d’Amazon n’a plus aucune commune mesure avec celle qu’elle était quand Selipsky a quitté AWS en 2016, la culture de l’entreprise est restée grosso modo la même : « Bien évidemment, AWS était une petite entreprise lorsqu’il est parti, mais la structure et la stratégie étaient en place et la culture n’a pas évolué de manière notable depuis » explique ainsi Ed Andersen à nos confrères de TechCrunch.

Un avis d’ailleurs partagé par Andy Jassy, le nouveau CEO d’Amazon, qui explique que « Adam apporte un jugement solide, une obsession client, un esprit d’équipe et une expérience de CEO à une équipe de direction AWS déjà très forte. Et, ayant occupé un poste important chez AWS pendant 11 ans, il connaît bien notre culture et notre entreprise ».

Ce retour annoncé sera concrétisé le 17 mai prochain…