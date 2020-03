En plein cœur de l’épidémie chinoise de Coronavirus, Alibaba Cloud a développé un ensemble d’outils basé sur ses solutions d’intelligence artificielle pour aider au diagnostic et au séquençage du génome de Covid-19. Ces solutions « anti-coronavirus » dans le cloud sont le fruit des efforts conjoints des experts en solutions d’Alibaba Cloud, des scientifiques et des chercheurs de l’Académie DAMO d’Alibaba Group et de l’équipe technique de DingTalk, l’une des plateformes que l’UNESCO a désignées comme facilitant l’apprentissage à distance pendant l’épidémie de coronavirus.

Aujourd’hui, l’hyperscaler international d’origine chinoise annonce mettre gratuitement à disposition des professionnels de la médecine et des instituts de recherche du monde entier deux de ces services.

Genome Sequencing for Coronavirus Diagnostic Solution est une solution de séquençage du génome des virus pour aider à l’analyse des coronavirus, y compris le dépistage des données génétiques virales, l’analyse de l’évolution, l’analyse de la structure des protéines et le rapport de diagnostic. Elle contribue à diagnostiquer un nouveau coronavirus en 14 heures et de dépister 20 personnes simultanément.

CT Imaging Analytics Solution est un service technologique d’analyse d’imagerie par ordinateur qui peut améliorer considérablement la précision des tests et l’efficacité de la détection pour le diagnostic du COVID-19. Grâce à des algorithmes de deep learning entraînés avec des données en Chine, le modèle peut prédire la probabilité de différents types de pneumonie, y compris celle associée au COVID-19. Il permet également de calculer la proportion de lésions et le ratio du volume affecté par rapport à l’ensemble des poumons. Le test complet ne prend que 3 à 4 secondes auxquelles s’ajoutent 15 à 16 secondes de transmission. Plus de 160 hôpitaux en Chine utilisent actuellement cette solution.