Atos et Ring Central annoncent la disponibilité d’Unify Office (UO) en France et dans différents pays européens.

En ces temps de télétravail recommandé sinon obligé, cette nouvelle offre UCaaS (Unified Communication as a Service) permet aux utilisateurs de bénéficier de services de voix, de vidéo et de collaboration d’entreprise et trouve tout son sens. D’autant qu’elle est pleinement opérationnelle où que soient les collaborateurs et quels que soient les terminaux utilisés.

Parmi les fonctionnalités et avantages de cette première version, des mécanismes de migration fluide depuis une solution de téléphonie traditionnelle sur site vers Unify Office tout en maintenant l’usage des postes Atos Unify OpenScape.

UO permet aux entreprises, et services en charge, de n’avoir qu’un seul produit couvrant une large palette de services de communication qui s’adaptent à tous les lieux et garantissent la continuité du travail des collaborateurs.

L’ouverture de plateforme vers Salesforce et les environnements Microsoft et Google, via plus de 200 intégrations natives ou au support d’Atos pour développer les passerelles nécessaires, garantit la prise en compte des applications métiers et des spécifiques.

La solution sera également disponible en Autriche, Belgique, Irlande, Italie, Espagne et aux Pays-Bas.

Elka Popova, VP chez Frost & Sullivan, commente : « Unify Office s’appuie sur une plateforme de communication Cloud de pointe apportant flexibilité et adaptabilité, en réponse aux besoins d’évolution des modes de travail vers des approches mobiles et distribuées ».