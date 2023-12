Dernière émission 2023 pour InfoNews Hebdo, l’émission qui déchiffre l’actualité IT. Au sommaire de ce numéro un peu particulier, les tendances Tech 2024 vues par Deloitte, les inquiétudes cyber de l’ANSSI et du Cigref, l’échec du rachat de Figma par Adobe mais le rachat de l’ancestral WebMethods par IBM, l’économie des Télécoms en France, le Père-Noël des DSI et la nouvelle polémique autour d’Olvid…

Alors que les fêtes de fin d’année se préparent dans tous les foyers, Jean-François Le Nilias et Guy Hervier font un dernier tour de l’actualité IT en cette année 2023 avant de vous retrouver en 2024.

L’occasion de déchiffrer le dernier rapport Deloitte sur les tendances Tech de 2024 où l’on parle évidemment IA et métavers mais surtout d’humain et de la place dans ce flot technologique.

L’occasion aussi de revenir sur certaines préoccupations cyber notamment celles de la vérification d’identité à distance qui fait l’objet d’un rapport spécial de l’ANSSI et celles de la numérisation des environnements des Front Line Workers, les cols bleus, qui suscite une note spéciale du Cigref.

La page économique est particulièrement riche avec la fin annoncée de Toshiba ancienne star de la Tech japonaise, l’échec du rachat de Figma par Adobe qui remet la startup dans le collimateur d’autres grands acteurs en quête de présence dans l’univers de l’UX Design, et le surprenant rachat de la plateforme WebMethods par IBM qui dépouille SoftwareAG de l’essentiel de son offre.

Pour cette dernière émission de l’année, Guy Hervier s’est aussi penché sur la dernière étude de la fédération française des Télécoms et sur la compétitivité des offres en France.

Et pour clôturer cette année 2023 d’actualité IT, nos animateurs reviennent sur la nouvelle polémique autour de la messagerie souveraine OLVID et sur… le Père Noël !

Bonnes fêtes à tous…

     

EN BREF

00:40 – Tendances Deloitte 2024 : l’humain au cœur de la techno

06:05 – ANSSI : Vérification d’identité à distance

09:10 – Le Cigref se penche sur les Front Line workers

11:50 – Toshiba : la chute

14:50 – Adobe ne rachètera par Figma

17:15 – IBM rachète WebMethods à Software AG

LE DOSSIER

20:40 – Économie des télécoms en France

LE RENDEZ-VOUS

24:40 – Les DSI croient-ils au Père Noël ?

L’INSOLITE DE LA SEMAINE