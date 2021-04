Avast, éditeur de solutions de sécurité bien connu, et Recorded Future, fournisseur de renseignements de sécurité, se sont associés pour que le premier fournisse les informations sur la prévalence des vulnérabilités et exploits courants (CVE, Common Vulnerabilities and Exploit) qui seront intégrées dans les rapports que le second propose à ses clients.

La plateforme de renseignements de Recorded Future permet en effet aux grandes entreprises internationales d’accélérer leurs processus de détection, de prise de décision et de réaction en plaçant les renseignements en temps réel au centre des flux de sécurité, et en leur envoyant quotidiennement des informations sur les menaces. Grâce aux informations contenues dans ces rapports, les entreprises peuvent prioriser les alertes, calculer les scores de risque pour l’application de correctifs et prendre des décisions plus pertinentes quant à la manière de gérer une menace ou un incident de cybersécurité, en s’appuyant sur une source d’information unique et fiable.

« Recorded Future fournit à ses clients des informations qui leur permettent de déstabiliser leurs adversaires. Avast les aidera à hiérarchiser leurs vulnérabilités sur la base des utilisations observées directement à l’aide de son excellente plateforme de télémétrie sur les terminaux et ce, à une échelle adaptée à nos exigences, confie Craig Adams, chef de produit et d’ingénierie chez Recorded Future. Nous avons choisi de nous associer à Avast en raison de son rayonnement géographique, mais également pour étendre l’envergure de notre système de collecte de données au niveau des terminaux et garantir l’indépendance des données en diversifiant nos sources d’information ».

« Le travail effectué par Recorded Future est extrêmement important pour aider les entreprises à identifier et atténuer les vulnérabilités, ajoute Michal Pechoucek, directeur technique (CTO) d’Avast. Nous nous réjouissons de collaborer et de partager nos renseignements sur les menaces pour permettre à Recorded Future de mieux informer ses clients. Nous sommes impatients d’intensifier notre collaboration. »

