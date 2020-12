Couchbase entend encore simplifier le déploiement et la gestion de grappes de bases de données dans les environnements Kubernetes et annonce de nouvelles fonctionnalités disponibles prochainement.

Parmi celles-ci, le dimensionnement automatique, par définition de seuils en YAML, pour les services apatrides de Couchbase permettra d’éviter qu’une mise à l’échelle non contrôlée ne crée des coûts inattendus.

Également, des rapports de comptage et d’utilisation du cluster sont désormais réalisés selon des périodes définies par l’utilisateur.

Enfin, la prise en charge du maillage de services Istio permet de mieux gérer l’infrastructure des micro-services distribués notamment en ce qui concerne la taille, l’équilibrage de charge, l’authentification et la surveillance.

Ravi Mayuram, Senior VP, précise : « La dernière version de Couchbase Autonomous Operator vise à réduire davantage la complexité en automatisant le déploiement de bout en bout de centaines de grappes de bases de données pour offrir un nouveau niveau de normalisation dans les services cloud ».