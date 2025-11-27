ESN spécialisée dans la confiance numérique, Numeryx renforce son dispositif de formation cybersécurité avec Numeryx University et quatre vingt nouveaux cursus destinés aux entreprises. Dans un contexte de pénurie de profils qualifiés et de durcissement réglementaire, l’objectif affiché est de donner aux DSI un levier structuré pour faire monter en compétence leurs équipes.

Numeryx est une ESN française positionnée sur la cybersécurité, les infrastructures et les services numériques, avec un portefeuille de services couvrant autant la sécurité et la confiance numérique que les réseaux, systèmes industriels et logiciels.En lançant 80 nouveaux cursus via Numeryx University, son organisme de formation interne, le groupe cherche clairement à se placer comme un partenaire de long terme pour les directions IT qui doivent à la fois sécuriser leurs environnements et fidéliser des profils rares.

Cette annonce intervient alors que le marché français de l’emploi cyber continue de se tendre. Selon des travaux de l’OPIIEC et d’Opco Atlas, les métiers de la cybersécurité représentent environ 45 000 emplois en 2024 et pourraient atteindre 70 000 postes en 2028, soit 25 000 créations supplémentaires en quelques années.

Dans ce contexte, la capacité des DSI à organiser des parcours de formation structurés devient un enjeu de résilience, mais aussi de rétention des talents.

Un catalogue cyber étendu pour couvrir du technique à la gouvernance

Les 80 nouveaux cursus viennent étoffer un catalogue qui comptait déjà plus d’une centaine de formations réparties sur plusieurs domaines, dont la cybersécurité.

Numeryx University revendique six grands parcours complémentaires, couvrant toute la chaîne des besoins des entreprises. Les DSI y trouvent des formations techniques sur les systèmes, réseaux et solutions de protection, des programmes de sensibilisation pour les collaborateurs non spécialistes, des modules avancés sur des technologies émergentes comme l’intelligence artificielle ou l’informatique quantique, ainsi que des sessions centrées sur la gouvernance, la gestion des risques et la conformité aux référentiels comme ISO 27001 ou le RGPD.

Les contenus sont proposés en présentiel ou à distance, avec une promesse de pédagogie active orientée mise en pratique. Numeryx met en avant des formateurs issus du terrain et une approche pensée pour produire des compétences opérationnelles plutôt que des connaissances théoriques.

Yosra Ghalmi, Directrice de Numeryx University, souligne : « Mettre en place un dispositif cyber efficace repose avant tout sur des expertises solides et actualisées. Notre ambition est de permettre à nos clients de renforcer durablement les compétences de leurs équipes cybersécurité, afin qu’elles puissent non seulement anticiper les nouvelles menaces, mais aussi déployer et exploiter les meilleures solutions adaptées à leurs environnements. »

Numeryx met en avant son inscription dans l’écosystème national en tant que membre du Campus Cyber ainsi que sa certification Qualiopi qui permet aux entreprises d’activer les dispositifs de financement classiques de la formation professionnelle, comme les prises en charge via les Opco ou le CPF pour certains publics.