Dassault Systèmes annonce l’acquisition de l’éditeur américain NuoDB, créateur de la base SQL distribuée éponyme, pour un montant non divulgué.

Dassault Systèmes était déjà le principal client de NuoDB et disposait même d’une participation à hauteur de 16% dans l’éditeur. Créée en 2010 sous le nom de NimbusDB par Jim Starkey (créateur d’InterBase et ancien de MySQL) et Barry Morris, la startup de l’époque voulait voguer sur les tendances « Peer-To-Peer » et « NoSQL » tout en conservant une approche très SQL et ACID que l’entreprise résumait sous le nom « NewSQL ».

Pour NuoDB, ce rapprochement avec Dassault Systèmes marque une nouvelle étape pour permettre d’accélérer le développement de son SGBD distribué et « contribuer de façon unique à la fourniture d’une base de données SQL distribuée multiclouds en tant que service, pour nos clients stratégiques » estime Bob Walmsley, CEO de NuoDB.

Pour Dassault Systèmes, c’est l’opportunité de s’assurer de l’avenir d’un acteur à la technologie éprouvée et moderne mais qui a eu du mal à s’imposer face au tsunami des bases NoSQL en open source (10 ans après sa création, la startup américaine affiche en 2019 un chiffre d’affaires de 6 millions de dollars à comparer aux 412 millions de dollars de CA de MongoDB). Technologie utilisée par certains des services hébergés sur le cloud 3DEXPERENCE du géant français.