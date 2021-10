Du Edge au Edge to Cloud

L’Edge Computing permet à des millions de dispositifs IoT de façonner un énorme réseau intelligent capable d’effectuer des tâches qui ne sont généralement possibles que dans de très grands centres de données.

En combinant l’Edge et le Cloud, vous pouvez utiliser la puissance des systèmes distribués en traitant les données sur les appareils eux-mêmes, qui les envoient ensuite au Cloud. Là, elles peuvent être traitées, analysées ou sauvegardées en utilisant une puissance de traitement moindre (ou même non disponible).

Grâce à une architecture Edge to Cloud, les voitures connectées qui partagent des informations, par exemple, sont capables d’analyser elles-mêmes les données au lieu d’utiliser la puissance de traitement d’un serveur. Ainsi, au lieu d’avoir un énorme flux de données qui doit être traité par vos serveurs centraux, une grande partie du travail de traitement a déjà été effectuée par les appareils connectés eux-mêmes.

HPE se positionnent sur ce marché

Hewlett Packard Enterprise se concentre de plus en plus sur son rôle de fournisseur de services edge-to-cloud. En 2019, HPE s’est engagé à fournir l’ensemble de son portefeuille en tant que service d’ici la fin 2022, et GreenLake, la plateforme edge-to-cloud de HPE pour l’informatique hybride, est actuellement l’une des activités de l’entreprise qui connaît la plus forte croissance.

L’adoption du modèle d’abonnement au cloud entraîne des processus commerciaux entiers autour des investissements informatiques. Le changement numérique ne concerne plus les serveurs, le stockage ou les bases de données de mise en réseau – les services virtualisés permettent les transformations numériques.

Bien que la donnée soit aujourd’hui au cœur de chaque projet de modernisation, les entreprises n’ont pas d’autres alternatives que de se contenter de logiciels d’analyse non conçus à l’origine pour le cloud, ou de réaliser des migrations complexes vers le cloud public qui les lient fortement à leur fournisseur. Toutes ces contraintes créent les conditions favorables pour aborder différemment le marché logiciel du big data et de l’analytique estimé à 110 milliards de dollars en 2023 par IDC. Les clients sont à la recherche de solutions hybrides qui couvrent l’ensemble de leurs données et leur permettent de les exploiter efficacement du centre informatique jusqu’au « edge ». On ne peut cependant pas considérer le marché de l’analyse des données sans renforcer la protection des données. Entre février 2020 et avril 2020, dans un contexte de pandémie, les cyberattaques ont progressé de 288% selon IDC. La prolifération des rançongiciels, avec une nouvelle attaque toutes les 11 secondes, impose aux directions informatiques de moderniser également la protection de leurs données.

C’est pourquoi, HPE propose Une nouvelle approche pour analyser et protéger efficacement les données. Le 28 septembre dernier, Antonio Neri, PDG d’HPE, présentait une série de nouveaux services cloud pour la plateforme HPE GreenLake edge-to-cloud qui positionnent HPE sur les domaines en pleine expansion de l’analytique unifiée et de la protection des données.

HPE GreenLake for analytics : Des services analytiques ouverts et unifiés.

Cette plateforme offre une vue globale et un accès unifié dans un modèle cloud natif à l’ensemble des données dispersée dans l’entreprise.

HPE GreenLake for data protection : Une nouvelle génération de services de protection de données

L’objectif est de moderniser la protection de données en prenant aussi bien en compte la reprise d’activité rapide après une attaque de rançongiciel que la conservation des données sur le long terme qu’elles soient sur le site de l’entreprise ou dans un cloud public.

HPE Edge-to-Cloud Adoption Framework

Une solution pour exploiter des données dispersées dans et hors de l’entreprise (cloud privé, cloud public et edge).

Pour en savoir plus consulter la vidéo ci-dessous :