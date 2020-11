DeepReach, spécialiste du marketing local, vient de boucler une levée de fonds en série A d’un peu plus de 8 millions d’euros. Elle devrait permettre à l’entreprise de renforcer ses liens avec ses clients et continuer son expansion.

La plateforme développée par DeepReach met en œuvre de l’intelligence artificielle pour analyser les campagnes de communication précédentes et en déduire les changements et améliorations à apporter aux futures campagnes. Cette automatisation de l’analyse permet, selon l’éditeur, de réduire d’un facteur 4 le temps nécessaire à la gestion et améliore jusqu’à 2 ou 3 fois la performance par rapport à des approches traditionnelles.

Lancée commercialement en mars 2019, DeepReach compte déjà plus de 120 agences clientes de sa technologie, au service de plus de 12 000 annonceurs.

Après avoir multiplié ses ventes par 10 en 2020, l’entreprise vise une multiplication par 2 ou 3 de son activité, et prévoit de se développer à l’étranger. Notamment en Allemagne et au Royaume Uni.

» Grâce à notre plateforme d’Intelligence Artificielle et au conseil de nos agences partenaires, les marques peuvent désormais être accompagnées dans leur stratégie et leurs actions de marketing locales comme jamais » explique Jean-Pierre Remy, PDG fondateur.